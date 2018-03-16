Крытый легкоатлетический и футбольный манеж открылся в Саранске

САРАНСК, 16 марта. / ТАСС /. Торжественная церемония открытия крытого универсального манежа прошла в пятницу в Саранске с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко

Строительство объекта было начато в 2010 году в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы „подпрограммы „Развитие футбола в Российской Федерации 2008-2015 гг“.

“Хочу от всей души поздравить всех с открытием комплекса. Меня переполняет чувство гордости за то, что сейчас в республике, которая очень многое делает для развития спорта, появился еще один замечательный спортивный многофункциональный объект, который может давать возможность спортсменам круглогодично тренироваться. Рад за всех спортсменов республики, за тех, кто будет здесь заниматься, прежде всего за воспитанников нашей легендарной школы ходьбы. Желаю, чтобы этот центр был сохранен, развивался и подарил нам еще олимпийских чемпионов», — сказал Мутко.

На территории крытого манежа располагаются современная база-интернат, гостиница с блоком питания, а также медико— восстановительный центр. Под сводами находится футбольное поле с современным искусственным покрытием размерами 105х68 метров, восемь 400-метровых легкоатлетических беговых дорожек, яма для стипль-чеза (бег на 3000 метров с препятствиями), секторы для прыжков в высоту, с шестом, в длину и для толкания ядра. Вместимость трибун составляет 1480 мест.