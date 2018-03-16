Спортсмены Приморья рассказали о проблемах бейсбола в крае и в стране

Приморские бейсболисты рассказали, как стараются развивать на Дальнем Востоке этот непопулярный в стране вид спорта.

Владивосток расположен недалеко от Японии — страны, где бейсбол является главным видом спорта. К летним Олимпийским играм 2020 года в Токио его добавили в программу соревнований: на турнир надеется попасть и сборная России по бейсболу. Национальная команда готова бороться на Играх, заявил вице-президент Федерации бейсбола России Владимир Саранчук в редакции TJournal.

В то же время, по его словам, бейсболисты сталкиваются с большими трудностями в части финансирования и обеспечения экипировкой, а также организации турниров. Но он считает, что увлечение поклонников бейсбола на Дальнем Востоке может вырасти во что-то большее: национальная команда готова выступить на летних Олимпийских играх в 2020 году.

«Тигры» — одна из лучших команд Дальнего Востока, которая регулярно участвует в международных бейсбольных соревнованиях. В 2017 году команда на турнире HONG KONG International Open в качестве национальной сборной завоевала «бронзу». В отличие от европейской части России на уровень игры команды сильно влияет близость Приморья к развитым в плане бейсбола странам, так как «Тигры» играют с сильнейшими противниками.

Несмотря на успехи нашего бейсбола, в стране нет профессиональных команд. Есть только отдельные тренеры и игроки, для которых бейсбол является основным видом деятельности, но почти все они находятся в Москве. Саранчук считает, что этот вид спорта «недооценён и недофинансируем» в России и главная проблема — специальные поля, которые имеются только в Москве и Крымске, а остальным нужно что-то изобретать.

«К сожалению, профессиональные бейсболисты приносят больший рейтинг нашей стране на мировой арене, но получают за свой труд копейки по сравнению с переоценёнными видами спорта и спортсменами в них. Но действительность сурова. И к счастью, люди настолько любят бейсбол, что готовы идти на самопожертвование. В отличие от тех, кто уже ни к чему не стремится, зная, что ему всё равно заплатят», — высказал мнение вице-президент «Тигров» Владимир Саранчук.

Саранчук добавил, что с таким сталкиваются не только бейсболисты, но и спортсмены других видов спорта по всей стране. «Мы строим огромные стадионы в столице страны, а в остальной части России на один крупный город — один стадион, и то не всегда даже один. Ни о каких темпах развития спорта, о чём говорят на различных уровнях власти, не может идти и речи. Одна статистика», — добавляет он.

Вице-президент федерации уверен, что есть все возможности бейсболу стать популярным в стране, просто многие чиновники от спорта не хотят понимать и разбираться в чём-то новом для себя. Слова «это не наш вид спорта» Саранчук не считает аргументом: «Никто же не говорит про „американский“ баскетбол, „английский“ футбол и „канадский“ хоккей».

«Тигры» и Федерация бейсбола постоянно проводят тренировки для детей и помогают им заинтересоваться бейсболом, но этой работе не хватает поддержки.