Игра Акинфеева разочаровала Оливера Кана 

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан оценил игру вратаря сборной России и московского ЦСКА Игоря Акинфеева. По словам немецкого спортсмена, россиян имел все шансы, чтобы войти в число лучших голкиперов мира, но из-за своей неуверенной игры на крупных турнирах так и не оправдал ожиданий.
«Я много лет назад пророчил, что Акинфеев может стать лучшим вратарем мира, так как у него есть все качества для этого. Но, к сожалению, ему пока не удалось реализовать весь свой потенциал. У Акинфеева не совсем получается выйти на более высокий уровень. Ожидания от игры Игоря на больших международных турнирах пока не оправдались — я ждал от него большего» — цитируют Кана «Известия».
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