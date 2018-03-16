Президент Федерации биатлона Чехии о бойкоте этапа в Тюмени: Иногда нужно думать о вещах более важных, чем успех и деньги

Виткова, занимающая шестое место в общем зачете Кубка мира, из-за бойкота сборной Чехии тюменского этапа не сможет улучшить личный результат.

«Понимаю недовольство Витковой, когда она занимает 6-е место в Кубке мира. Но иногда нужно подумать о вещах более важных, чем успех и деньги. Это ситуация, когда нужно стоять за свои взгляды. Несмотря на то, что некоторые анонимные люди осуждают твой поступок. Если Вероника опустится в общем зачёте с шестого места, например, на девятое, мы компенсируем разницу», — приводит слова Гамзы Idnes.cz.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.