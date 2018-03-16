Ещё
Президент Федерации биатлона Чехии о бойкоте этапа в Тюмени: Иногда нужно думать о вещах более важных, чем успех и деньги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Федерации биатлона Чехии о бойкоте этапа в Тюмени: Иногда нужно думать о вещах более важных, чем успех и деньги 

Советский спорт 18 часов назад
Виткова, занимающая шестое место в общем зачете Кубка мира, из-за бойкота сборной Чехии тюменского этапа не сможет улучшить личный результат.
«Понимаю недовольство Витковой, когда она занимает 6-е место в Кубке мира. Но иногда нужно подумать о вещах более важных, чем успех и деньги. Это ситуация, когда нужно стоять за свои взгляды. Несмотря на то, что некоторые анонимные люди осуждают твой поступок. Если Вероника опустится в общем зачёте с шестого места, например, на девятое, мы компенсируем разницу», — приводит слова Гамзы Idnes.cz.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.
Советский спорт: последние новости
Сушинский в понедельник станет президентом "Авангарда" Борис Игнатьев: Шансы ЦСКА и «Арсенала» на выход в полуфинал Лиги Европы 50 на 50 «Штутгарт» взял верх над «Фрайбургом» благодаря дублю Гомеса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение