Ещё
Ляшко: Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ляшко: Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль 

Украина.ру 18 часов назад
Фото: Украина.ру
Ирина Геращенко возмутилась тем, что депутаты-радикалы не давали слово представителям других фракций. В этой связи она призвала нардепов не быть хамами, и оставаться людьми.
В ответ лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Геращенко не вправе читать ему мораль.
«Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль. Вы призовите депутатов своей фракции БПП в Раду, чтобы работали, как наши. Ваши депутаты не ходят и получают космические зарплаты. Вы призовите их, и мораль читайте им, а не нам», — сказал Ляшко.
Конфликт завершился тем, что Геращенко в свою очередь призвала женщин-парламентариев написать обращение к Ляшко, чтобы он не позволял себе сексистских высказываний.
Это уже не первая перепалка между Геращенко и Ляшко. В декабре 2017 он уже употреблял слово «головиха» к первому заместителю председателя ВР.
Украина.ру: последние новости
Биться со сборной России в Москву едут пять бразильских звезд «Шахтера» Новые украинские деньги: Как будут округлять цены и когда появится банкнота в 1000 гривен - «КП» Гаспарян: Госпожа Мэй, ваш светлый лик не должен ассоциироваться с английским футболом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением1
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение