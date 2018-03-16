Ляшко: Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль

Ирина Геращенко возмутилась тем, что депутаты-радикалы не давали слово представителям других фракций. В этой связи она призвала нардепов не быть хамами, и оставаться людьми.

В ответ лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Геращенко не вправе читать ему мораль.

«Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль. Вы призовите депутатов своей фракции БПП в Раду, чтобы работали, как наши. Ваши депутаты не ходят и получают космические зарплаты. Вы призовите их, и мораль читайте им, а не нам», — сказал Ляшко.

Конфликт завершился тем, что Геращенко в свою очередь призвала женщин-парламентариев написать обращение к Ляшко, чтобы он не позволял себе сексистских высказываний.

Это уже не первая перепалка между Геращенко и Ляшко. В декабре 2017 он уже употреблял слово «головиха» к первому заместителю председателя ВР.