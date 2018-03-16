«Футболистом будет?»: рэпер Мот и его супруга нарядили сына в форму «Реал Мадрида»

Жена рэпера Мота Мария Мельникова поделилась в Инстаграме трогательным семейным фотоснимком. На нем молодая мама держит сына Соломона, который, как и его папа, облачён в костюм испанской футбольной команды.

Мария Мельникова растрогала не только женскую часть подписчиков Инстаграма, но и преданных футбольных фанатов, которые в большинстве своем представляют сильный пол. Фолловеры признались, что одетые в одинаковые костюмы папа и маленький сын выглядят очень мило. Мария, как любящая жена и заботливая мама, с большой нежностью написала слова любви. «Мои любимые Мужчины. Мадридисты»

Больше всего пользователей рунета умилил маленький костюмчик, и они поспешили узнать, где родители заказали малышу футбольную форму такого размера, желая найти что-то подобное и для своих детей. По словам комментирующих, многие женщины одеваются со своими дочками одинаково, наряжаясь в платья, а вот спортивная форма как раз большая находка для пап и сыновей. Подписчики предложили Марии и Матвею покупать Соломону футболки с символиками разных команд по мере его подрастания. Например, у экс-участницы «Дома-2» Елены Бушиной целая коллекция футбольных форм команд, которые она покупала своему сыну на протяжении нескольких лет. «Футболистом будет?» «Маленький спортсмен!» «Как же это мило выглядит!» «Малыш еще совсем, а уже футболист!»

Кстати, появление в семье малыша не стало для молодых родителей препятствием для отдыха. В преддверии Международного женского дня Матвей Мельников увёз свою супругу в Дубай, за что она отблагодарила его в микроблоге.