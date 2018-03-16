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Бронзу на окружных соревнованиях завоевали измайловские пловцы старшего поколения
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Бронзу на окружных соревнованиях завоевали измайловские пловцы старшего поколения 

Управа района Измайлово города Москвы 18 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Четверо измайловских спортсменов успешно выступили на соревнованиях ВАО и заслуженно получили бронзовые медали.
В ФОКе «Олимпия» в первой половине марта состоялись окружные соревнования по плаванию. Они проходили в рамках «Спартакиады пенсионеров ВАО города Москвы». На этих стартах честь района Измайлово защищали спортсмены из Центра культуры и спорта «Измайлово». В состав команды вошли четыре человека — двое мужчины старше 60 лет и две женщины старше 55 лет.
Сплоченная команда из Центра культуры и спорта «Измайлово» в итоге успешно преодолела дистанцию в 50 метров вольным стилем, и заняли третью строчку пьедестала почета. Им вручили бронзовые медали.
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