Бронзу на окружных соревнованиях завоевали измайловские пловцы старшего поколения

Четверо измайловских спортсменов успешно выступили на соревнованиях ВАО и заслуженно получили бронзовые медали.

В ФОКе «Олимпия» в первой половине марта состоялись окружные соревнования по плаванию. Они проходили в рамках «Спартакиады пенсионеров ВАО города Москвы». На этих стартах честь района Измайлово защищали спортсмены из Центра культуры и спорта «Измайлово». В состав команды вошли четыре человека — двое мужчины старше 60 лет и две женщины старше 55 лет.

Сплоченная команда из Центра культуры и спорта «Измайлово» в итоге успешно преодолела дистанцию в 50 метров вольным стилем, и заняли третью строчку пьедестала почета. Им вручили бронзовые медали.