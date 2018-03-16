Андрей Свечников: Мэттьюз всегда знает, что делать с шайбой

— Я смотрю много матчей с участием Мэттьюза. Почему? Потому что он всегда знает, что делать с шайбой, когда ее получает. Он или создает острый момент, или начинает опасную комбинацию. Здорово держит шайбу и вообще очень техничен, — передает слова Свечникова официальный сайт НХЛ. Напомним, что Мэттьюз получил травму 22 февраля в концовке третьего периода встречи против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б). Добавим, инсайдер TSN Боб Маккензи уверен в том, что Свечников будет выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года.