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Андрей Свечников: Мэттьюз всегда знает, что делать с шайбой
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Андрей Свечников: Мэттьюз всегда знает, что делать с шайбой 

Советский спорт 18 часов назад
— Я смотрю много матчей с участием Мэттьюза. Почему? Потому что он всегда знает, что делать с шайбой, когда ее получает. Он или создает острый момент, или начинает опасную комбинацию. Здорово держит шайбу и вообще очень техничен, — передает слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Мэттьюз получил травму 22 февраля в концовке третьего периода встречи против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).
Добавим, инсайдер TSN Боб Маккензи уверен в том, что Свечников будет выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года.
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