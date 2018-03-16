Команда Восточного Дегунина вышла в полуфинал окружных соревнований по флорболу

Команда спортивно-досугового центра «Вдохновение», расположенного в Восточном Дегунине, вышла в полуфинал группового этапа окружных соревнований по флорболу в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Об этом сообщили в администрации центра.

— Ребята упорно готовились к этим соревнованиям, — поделился сотрудник администрации, — конечно же, мы ждем, что со следующей игры они привезут кубок, который украсит стеллаж нашего центра.

Напомним, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» находится по адресу Дубнинская улица, д. 6а. (мю)