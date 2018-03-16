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Китайская журналистка стала мемом, закатив глаза в прямом эфире
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Китайская журналистка стала мемом, закатив глаза в прямом эфире 

PlayboyRussia.com 18 часов назад
Фото: PlayboyRussia.com
Китайская журналистка Лян Санъи на одной из пресс-конференций с членами правительства театрально закатывала глаза и презрительно смотрела в сторону своих коллег.
Во-первых, это послужило отличным поводом для ее увольнения, а, во-вторых, благодаря своему эмоциональному жесту китаянка стала героем многочисленных мемов в интернете.
Дело в том, что девушка не подозревала о том, что ее кривляния могут попасть в прямой эфир китайского телеканала.
Пресс-конференция, на которой все происходило, была посвящена планам в области политического и экономического развития страны. Во время выступления корреспондентки китайско-американского телеканала AMTV Чжан Хуэйцзюнь, Лян стояла рядом и слушала вопросы коллеги, обращенные к чиновникам.
В какой-то момент Санъи настолько поразили слова Чжан, что за неимением микрофона, единственным средством выражения своих эмоций для нее стала мимика.
После прямого эфира многие пользователи китайской социальной сети Weibo стали активно обсуждать поведение журналистки, а также пытались дать оценку, было ли это жестом неуважения по отношению к правительству страны.
Как это часто бывает, реакция девушки оказалось вирусной, что в одночасье привело к появлению множества мемов и пародий.
pic.twitter.com/JTf51aIAhG
— Saint Loui (@SaitLoui) 13 марта 2018 г.
Или вот так  I have a feeling that today's viral eye-rolling meme is one that will stick around Weibo and Wechat for some years to come in various situations https://t.co/vyyFmLLNhU pic.twitter.com/4ZTqhLMjki
— Manya Koetse (@manyapan) 13 марта 2018 г.
Тем временем на Taobao появилась футболка Supreme с кадром из прямого эфира
@creat101ty
А вот и чехлы для смартфонов на том же Taobao
Found my cell phone cover for the spring season on Taobao pic.twitter.com/wTjgndsfDx
— Lulu Yilun Chen (@luluyilun) 13 марта 2018 г.
Некоторые стали снимать пародийные видео на тему противостояния двух журналисток
Сама Лян Санъи на вопрос о том, почему она так отреагировала на реакцию своей коллеги ответила, что рядом с ней стояла идиотка, ее вопрос был гораздо длинее последовавшего за ним ответа.
За волной хайпа пошла волна цензуры, и аккаунт журналистки был удален из Weibo, ей также будет отказано в аккредитации на заседания правительства. Ее коллегу в красном пиджаке оскорбило такое поведения, и она так и не смогла понять, чем так не понравилась Лян.
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