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Вологодские баскетболисты поддержали общественные пространства в районе Льнокобината
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Вологодские баскетболисты поддержали общественные пространства в районе Льнокобината 

Вологда.рф 18 часов назад
Фото: Вологда.рф
«Чеваката» присоединилась к конкурсу видеороликов «Городская среда». Спортсмены записали видео в поддержку любимых общественных пространств. Также баскетболисты и представители ТОСа призвали вологжан принять участие в рейтинговом голосовании 18 марта.
В районе Льнокомбината сразу несколько пространств, которые вошли в проект «Городская среда». Среди них парки у ДК льнокомбината, Евковка, пешеходная дорожка по ул. Зеленая, у памятника «Пропеллеру».
«Этими территориями мы занимаемся уже четыре года. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Сквер у ДК Льнокомбината, например, стал чистым, благодаря нашей заботе. Хотелось, чтобы он победил», — поделился депутат Вологодской городской Думы, председатель ТОС «Можайский» Евгений Абрамов.
Видеоролик появился на станице «Вологда-Чеваката» в социальной сети. К конкурсу, организованному «Лигой молодежи» уже присоединились жители Заречья, ПЗ и Бывалово.
Для участия в конкурсе нужно снять видео продолжительностью не более 2 минут, выгрузить видео на свою страницу в социальной сети «Вконтакте» с хэштегами #городскаясреда35 #мывологжане и написать название общественного пространства вместе с порядковым номером, указанным на сайте Вологда.РФ. Ролик, набравший больше лайков, получит приз.
Рейтинговое голосование за общественные пространства пройдет в Вологде 18 марта на 89 счетных участках. Выбрать можно три общественных пространства. Те территории, которые наберут больше всего голосов, попадут в план ремонта уже в этом году.
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