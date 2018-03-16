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Черчесов прокомментировал травму Кокорина
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Черчесов прокомментировал травму Кокорина 

Soccer News 17 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал травму форварда "Зенита" Александра Кокорина, который порвал крестообразные связки колена, вследствие чего пропустит ЧМ-2018.
"Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьёзных травмах основных игроков сборной России. Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста. Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несёт сборная России перед Чемпионатом Мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу. Наша задача — делать всё возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к Чемпионату Мира. Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждём их возвращения в строй" — цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
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