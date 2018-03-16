Дзюба, Тарасов и Самедов поддержали Кокорина

«Саня, дорогой, уже всё сказал лично тебе! Возвращайся ещё более сильным! Ты лучший! Я с тобой!», — написал Дзюба в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Артём Дзюбы.

«Держись, знаю, что ты сейчас испытываешь. Всегда на связи», — написал Тарасов.

Фото доступно в «Инстаграме» Дмитрия Тарасова.

«Саня, поправляйся! Верим!», — написал Самедов.

Фото доступно в «Инстаграме» Александра Самедова.