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Дзюба, Тарасов и Самедов поддержали Кокорина
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Дзюба, Тарасов и Самедов поддержали Кокорина 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и хавбек «Спартака» Александр Самедов поддержали своего партнёра по сборной Александра Кокорина, который получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «РБ Лейпциг» (1:1).
«Саня, дорогой, уже всё сказал лично тебе! Возвращайся ещё более сильным! Ты лучший! Я с тобой!», — написал Дзюба в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме» Артём Дзюбы.
«Держись, знаю, что ты сейчас испытываешь. Всегда на связи», — написал Тарасов.
Фото доступно в «Инстаграме» Дмитрия Тарасова.
«Саня, поправляйся! Верим!», — написал Самедов.
Фото доступно в «Инстаграме» Александра Самедова.
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