Малахов обратился к Медведевой

"Сегодня день рождения у Светланы Владимировны Медведевой. Спасибо Вам за ваше сердце, которое открыто для добрых дел 24/7", — поздравил Медведеву телеведущий и отметил, что нашел совместное фото, которое было сделано во время посещения мероприятия по борьбе со СПИДом.

Малахов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой бережно относиться к жене, ведь Светлана Медведева, по мнению популярного телеведущего, настоящий пример «жен-мироносиц».

Многие читатели посчитали, что таким образом Малахов захотел «подмазаться» к влиятельным людям. По мнению фанатов Малахова, с политиками звезды шоу-бизнеса начинают дружить, чтобы получить какие-то выгоды для своих проектов и карьеры в целом.