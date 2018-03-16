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Малахов обратился к Медведевой
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Малахов обратился к Медведевой 

Russianshowbiz.info 17 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известный телеведущий Андрей Малахов опубликовал в своем Инстаграме совместное фото с женой председателя Правительства РФ Светланой Медведевой.
"Сегодня день рождения у Светланы Владимировны Медведевой. Спасибо Вам за ваше сердце, которое открыто для добрых дел 24/7", — поздравил Медведеву телеведущий и отметил, что нашел совместное фото, которое было сделано во время посещения мероприятия по борьбе со СПИДом.
Малахов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой бережно относиться к жене, ведь Светлана Медведева, по мнению популярного телеведущего, настоящий пример «жен-мироносиц».
Многие читатели посчитали, что таким образом Малахов захотел «подмазаться» к влиятельным людям. По мнению фанатов Малахова, с политиками звезды шоу-бизнеса начинают дружить, чтобы получить какие-то выгоды для своих проектов и карьеры в целом.
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