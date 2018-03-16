Гаджи Гаджиев: Хочется верить, что ЦСКА способен пройти «Арсенал»

Отправим Венгера в отставку? ЦСКА в Лиге Европы сыграет с «Арсеналом»

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. Соперником ЦСКА на этой стадии станет лондонский «Арсенал».

«Победа ЦСКА над «Лионом» во Франции свидетельствует о том, что команда в состоянии обыгрывать соперников более высокого класса. Эта победа — приятная неожиданность для специалистов и болельщиков. ЦСКА давно не показывал такой игры, которую показал во Франции. Смотрелись очень достойно. Хочется верить, что ЦСКА способен пройти «Арсенал». Я не могу сказать, что играть с «Арсеналом» страшно, но и нельзя поддаваться эйфории. Понятно, что матч предстоит очень сложный. Понятно, что «Арсенал» — фаворит. Но я верю, что у армейцев есть шанс на выход в следующую стадию, пусть он и ниже, чем у «Арсенала». Матч будет непростой, но он точно также будет непростым для «Арсенал».

Я хочу сказать теплые слова в адрес армейцев еще и потому, что они практически не тратили денег на трансферы в последние годы. Живут очень экономно. Большая заслуга опытных и молодых игроков в том, что команда действует сплоченно и организованно. Евгений Гинер очень квалифицированно руководит клубом. Думаю, что та профессиональная атмосфера, которая сложилась в ЦСКА — это во многом его заслуга», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».

Пройдет ли ЦСКА «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы?