Ещё
Гаджи Гаджиев: Хочется верить, что ЦСКА способен пройти «Арсенал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаджи Гаджиев: Хочется верить, что ЦСКА способен пройти «Арсенал» 

Советский спорт 17 часов назад
Фото: Советский спорт
Отправим Венгера в отставку? ЦСКА в Лиге Европы сыграет с «Арсеналом»
Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы. Соперником ЦСКА на этой стадии станет лондонский «Арсенал».
«Победа ЦСКА над «Лионом» во Франции свидетельствует о том, что команда в состоянии обыгрывать соперников более высокого класса. Эта победа — приятная неожиданность для специалистов и болельщиков. ЦСКА давно не показывал такой игры, которую показал во Франции. Смотрелись очень достойно. Хочется верить, что ЦСКА способен пройти «Арсенал». Я не могу сказать, что играть с «Арсеналом» страшно, но и нельзя поддаваться эйфории. Понятно, что матч предстоит очень сложный. Понятно, что «Арсенал» — фаворит. Но я верю, что у армейцев есть шанс на выход в следующую стадию, пусть он и ниже, чем у «Арсенала». Матч будет непростой, но он точно также будет непростым для «Арсенал».
Я хочу сказать теплые слова в адрес армейцев еще и потому, что они практически не тратили денег на трансферы в последние годы. Живут очень экономно. Большая заслуга опытных и молодых игроков в том, что команда действует сплоченно и организованно. Евгений Гинер очень квалифицированно руководит клубом. Думаю, что та профессиональная атмосфера, которая сложилась в ЦСКА — это во многом его заслуга», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днем».
Пройдет ли ЦСКА «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы?
Советский спорт: последние новости
Сушинский в понедельник станет президентом "Авангарда" Ральф Хазенхюттль: У нас интересный соперник и хороший шанс пройти еще дальше «Штутгарт» взял верх над «Фрайбургом» благодаря дублю Гомеса
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение