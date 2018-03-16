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Тренер вратарей «Зенита»: удивлен высокому уровню российских голкиперов
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Тренер вратарей «Зенита»: удивлен высокому уровню российских голкиперов 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Тренер вратарей "Зенита" Массимо Баттара рассказал о своих первых впечатлениях о голкиперах петербургской команды. По его словам, все российские вратари в составе сине-бело-голубых показывают игру высокого уровня.
"Я был больше удивлен тому, насколько высок их уровень! Четыре вратаря, которые у нас есть в первой команде, действительно хороши. И кажется, после второй же тренировки здесь я сказал об этом Роберто Манчини. Даже в «Манчестер Сити» такого не было. Кто является кандидатом в основной состав из дубля? Сейчас у нас есть четыре отличных вратаря, так что конкуренция большая. Но мы приглашаем их тренироваться и даем возможность показать себя", — цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».
В основном составе петербургского клуба в РФПЛ заявлены Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин и Михаил Кержаков.
Баттара до работы в «Зените» был тренером вратарей в английских «Манчестер Сити» и "Астон Вилле", а также в итальянских клубах «Интер», «Наполи» и «Фиорентина».
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