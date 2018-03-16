Лебедев: заявления английских чиновников не помешают «Арсеналу» сыграть с ЦСКА

«Все высказывания, которые мы слышим из Англии, не касаются спортивных мероприятий. Да, Премьер-министр Англии высказался, что министры не поедут на чемпионат мира, но федерация футбола на него поедет. Также и сейчас. Да, могут кричать, что не пустят болельщиков ЦСКА, и вполне могут действительно не пустить, могут быть ещё какие-то политические акции, но сам футбольный матч состоится — что в Лондоне, что в Москве. И никакие высказывания английских чиновников не помешают «Арсеналу» провести эти игры.