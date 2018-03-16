Лебедев: заявления английских чиновников не помешают «Арсеналу» сыграть с ЦСКА 

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев считает, что ухудшения отношений между Россией и Англией не повлияют на матчи 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом».
«Все высказывания, которые мы слышим из Англии, не касаются спортивных мероприятий. Да, Премьер-министр Англии высказался, что министры не поедут на чемпионат мира, но федерация футбола на него поедет. Также и сейчас. Да, могут кричать, что не пустят болельщиков ЦСКА, и вполне могут действительно не пустить, могут быть ещё какие-то политические акции, но сам футбольный матч состоится — что в Лондоне, что в Москве. И никакие высказывания английских чиновников не помешают «Арсеналу» провести эти игры.
Всё это остается на уровне политической риторики и глубоко не проникает в сами спортивные мероприятия. Так что всё будет нормально, а вот соперник ЦСКА достался непростой. Хотя из того перечня команд, которые прошли в 1/4, «Арсенал» не самый сильный. Думаю, в матче с «Атлетико» было бы без шансов. А с «Арсеналом» ЦСКА играл и сделал это достаточно успешно. Будем болеть за «армейцев», которые остались единственными представителями России в еврокубках. Вчерашний матч в Лионе показал, что ЦСКА может собраться и показать достойную игру», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.