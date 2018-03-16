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МПК считает безоговорочными предоставленные Маклареном сведения о допинге в России
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МПК считает безоговорочными предоставленные Маклареном сведения о допинге в России 

Газета.Ru 17 часов назад
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил мнение, что сведения о государственной поддержке допинга в России, предоставленные главой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном, являются неопровержимо доказательными.
"В докладе Макларена были представлены доказательства о манипуляциях и систематических институциональных нарушениях антидопинговых правил, поэтому перед Рио мы приняли решение о дисквалификации Паралимпийского комитета России. Мы придерживаемся мнения, что в докладе представлены не домыслы, а неопровержимые факты нарушения антидопинговых правил. Поэтому нами совместно с Паралимпийским комитетом России была создана рабочая группа, чтобы работать над восстановлением ПКР в правах", — цитирует Парсонса ТАСС.
Он также отметил, что ПКР обязан либо признать данный доклад, либо предоставить сведения, которые опровергнут достоверность информации Макларена.
"Если у ПКР есть сомнения в докладе Макларена, то они должны предоставить нам документы и доказательства по этому поводу, чтобы подтвердить свои слова о нестыковках в нем и предположения о том, что он не является правдивым. Но если ПКР полностью признает доклад Макларена, то это будет существенным шагом для того, чтобы рабочая группа представила соответствующие рекомендации руководству МПК", — заключил глава МПК.
29 января Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР) и допустить российских спортсменов до участия в Играх-2018 в нейтральном статусе.
Ранее Парсонс выразил желание разрешить российским паралимпийцам выступить на Играх-2020 в Токио под национальным флагом.
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