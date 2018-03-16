Валерий Газзаев: «Надеюсь, Венгер останется недоволен результатом и на этот раз. Навещу его в Москве»

Известный футбольный тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением по поводу соперника ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы. Напомним, армейцы сыграют с «Арсеналом»​. Первый матч пройдет 5 апреля в Англии. Ответная игра состоится 12 апреля.

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— А вы хотели, чтобы кто попался — «Зальцбург»? Да на таком этапе легкого жребия быть не может! — сразу заявил Газзаев. — Нас ждет очень хорошее, интересное противостояние! Уверен, с такой игрой, как в гостях против «Лиона», армейцы вполне могут рассчитывать на успех и против лондонцев. ЦСКА выглядел очень убедительно. «Лион» считался фаворитом Лиги Европы и был сверхмотивирован, поскольку стремился сыграть в финале на родном стадионе. Но упустил этот уникальный, исторический шанс — «по вине» ЦСКА.

Да, «Арсенал» — команда очень серьезная. Но так тем почетнее может стать победа. И, кстати, напомню: история противостояния ЦСКА с «Арсеналом» — со знаком плюс! Так что я надеюсь, что наша команда пройдет английскую. Буду переживать и всей душой болеть за ЦСКА! Если армейцы победят «Арсенал», то будут иметь большие основания претендовать даже на выход в финал в Лиге Европы.

— Когда речь заходит про матчи ЦСКА с «Арсеналом» в 2006-м, все сразу вспоминают анекдот про реальность и виртуальность, который вы рассказали в ответ на недовольные слова Арсена Венгера