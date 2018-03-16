Ловчев: «Довбня точно пока не нужен сборной»

Евгений Ловчев прокомментировал невызов голкипера «СКА-Хабаровска» в сборную России по футболу.

— Довбня точно пока не нужен сборной. Он заметен в этом сезоне, потому что по его воротам наносится много ударов. Поэтому надо смотреть не только на количество сэйвов. Довбня только сейчас засветился, плюс не имеет никакого международного опыта.