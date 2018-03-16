Ловчев: «Довбня точно пока не нужен сборной» 

Евгений Ловчев прокомментировал невызов голкипера «СКА-Хабаровска» в сборную России по футболу.
— Довбня точно пока не нужен сборной. Он заметен в этом сезоне, потому что по его воротам наносится много ударов. Поэтому надо смотреть не только на количество сэйвов. Довбня только сейчас засветился, плюс не имеет никакого международного опыта.
У нас есть Акинфеев, имеющий огромный опыт, есть Джанаев, тоже поигравший против сильных соперников в еврокубках за «Ростов». Черчесов работал с Джанаевым и Габуловым, знает их хорошо, а они знают его требования. А класс Акинфеева известен, это особая история. И Черчесов в Игоря верит, — заявил эксперт издания "Советский спорт".