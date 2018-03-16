Ещё
«Анжи» переиграл «Тосно» в молодежном первенстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» переиграл «Тосно» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 17 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 23-го тура молодежного первенства чемпионата России «Анжи» дома обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Павел Калошин.
Махачкалинцы поднялись на десятое место турнирной таблица, набрав 29 очков. «Лесники», в активе которых 28 очков, опустились на 11-ю строчку.
Напомним, что матч основных команд состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат России
Молодежные команды
23-й тур  "Анжи — мол. " (Махачкала) — «Тосно — мол.» (Тосно) — 1:0 (1:0)
Гол: Калошин, 10 — с пенальти (1:0).
Удаления: Гайдаров (Анжи — мол.), 53. Олишевский (Тосно — мол.), 64.
Судья: Качанов (Орел).
16 марта. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».
Анжи — Тосно
Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ
Спорт-Экспресс: последние новости
Михалина Лысова: "Надеюсь, мы будем участвовать в эстафете" Во время матчей чемпионата мира тренеры смогут пользоваться мобильной связью в тактических целях Сушинский назначен президентом "Авангарда"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение