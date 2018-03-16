«Анжи» переиграл «Тосно» в молодежном первенстве

В матче 23-го тура молодежного первенства чемпионата России «Анжи» дома обыграл «Тосно» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Павел Калошин.

Махачкалинцы поднялись на десятое место турнирной таблица, набрав 29 очков. «Лесники», в активе которых 28 очков, опустились на 11-ю строчку.

Напомним, что матч основных команд состоится завтра и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат России

Молодежные команды

23-й тур "Анжи — мол. " (Махачкала) — «Тосно — мол.» (Тосно) — 1:0 (1:0)

Гол: Калошин, 10 — с пенальти (1:0).

Удаления: Гайдаров (Анжи — мол.), 53. Олишевский (Тосно — мол.), 64.

Судья: Качанов (Орел).

16 марта. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

Анжи — Тосно

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ