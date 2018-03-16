Воспитанники спортивной школы «Пингвины» сыграют в Открытом Первенстве Москвы

Юные хоккеисты района Бирюлево Западное примут участие в матчах Открытого Первенства Москвы, которые состоятся в воскресенье, 18 марта.

Как уточняется на сайте спортивной школы «Пингвины», за Первенство Москвы сразятся команды воспитанников в возрасте от 14 до 17 лет. Соревнования пройдут как на территории спортивной школы района, так и в школах соперников — в ледовом дворце «Радужный».

Также «Пингвины» из Бирюлева Западного примут участие в матчах за Кубок Москвы. Встречи с соперниками из команд «Дмитров» и «Марьино» состоятся на территории спортивной школы района. Матчи пройдут в субботу, 17 марта. Начало встреч в 13:00 и 15:15. Подробнее о расписании игр и результатах матчей можно узнать на сайте.