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Воспитанники спортивной школы «Пингвины» сыграют в Открытом Первенстве Москвы
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Воспитанники спортивной школы «Пингвины» сыграют в Открытом Первенстве Москвы 

Управа района Бирюлево Западное 16 часов назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Юные хоккеисты района Бирюлево Западное примут участие в матчах Открытого Первенства Москвы, которые состоятся в воскресенье, 18 марта.
Как уточняется на сайте спортивной школы «Пингвины», за Первенство Москвы сразятся команды воспитанников в возрасте от 14 до 17 лет. Соревнования пройдут как на территории спортивной школы района, так и в школах соперников — в ледовом дворце «Радужный».
Также «Пингвины» из Бирюлева Западного примут участие в матчах за Кубок Москвы. Встречи с соперниками из команд «Дмитров» и «Марьино» состоятся на территории спортивной школы района. Матчи пройдут в субботу, 17 марта. Начало встреч в 13:00 и 15:15. Подробнее о расписании игр и результатах матчей можно узнать на сайте.
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