Матс Хуммельс: «Севилья» намного сильнее, чем может показаться с первого взгляда

Напомним, «Бавария» сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 3 и 11 апреля, первая игра пройдет в Испании.

«Я считаю, что это очень интересный жребий. Думаю, что эта команда намного сильнее, чем может показаться с первого взгляда. У них состав очень высокого уровня, на их стадионе их будут великолепно поддерживать.

Первый матч мы играем на выезде и должны будем физически с этим справиться. Подгоняемая своими трибунами, «Севилья» будет с первых минут оказывать на нас давление. Нам предстоит упорная борьба», — цитирует Хумельса официальный сайт «Бавариии».