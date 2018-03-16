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Матс Хуммельс: «Севилья» намного сильнее, чем может показаться с первого взгляда
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Матс Хуммельс: «Севилья» намного сильнее, чем может показаться с первого взгляда 

Советский спорт 17 часов назад
Напомним, «Бавария» сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 3 и 11 апреля, первая игра пройдет в Испании.
«Я считаю, что это очень интересный жребий. Думаю, что эта команда намного сильнее, чем может показаться с первого взгляда. У них состав очень высокого уровня, на их стадионе их будут великолепно поддерживать.
Первый матч мы играем на выезде и должны будем физически с этим справиться. Подгоняемая своими трибунами, «Севилья» будет с первых минут оказывать на нас давление. Нам предстоит упорная борьба», — цитирует Хумельса официальный сайт «Бавариии».
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