Хави Мартинес: У «Севильи» суперкоманда очень высокого уровня 

Напомним, «Бавария» сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 3 и 11 апреля, первая игра пройдет в Испании.
«Просто точно не будет. У «Севильи» суперкоманда очень высокого уровня, особенно это касается полузащиты. У них очень быстрые фланги, опасные нападающие. Во второй части сезона «Севилья» пока что проводит очень хорошие матчи, особенно стоит отметить игру в Манчестере.
На их стадионе очень жаркая атмосфера, там очень громкие болельщики. Дома «Севилья» играет очень агрессивно, оказывает сильное давление. Мы должны будем отдать все силы», — цитирует Мартинеса официальный сайт «Баварии».