Хави Мартинес: У «Севильи» суперкоманда очень высокого уровня

Напомним, «Бавария» сыграет с «Севильей». Матчи состоятся 3 и 11 апреля, первая игра пройдет в Испании.

«Просто точно не будет. У «Севильи» суперкоманда очень высокого уровня, особенно это касается полузащиты. У них очень быстрые фланги, опасные нападающие. Во второй части сезона «Севилья» пока что проводит очень хорошие матчи, особенно стоит отметить игру в Манчестере.