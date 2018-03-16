Ещё
«Спартак» отправился на матч в Казань без Боккетти, Промеса и Зе Луиша
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» отправился на матч в Казань без Боккетти, Промеса и Зе Луиша 

Советский спорт 17 часов назад
Фото: Soccer News
«В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 19 игроков. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов, Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Луис Адриано и Педро Роша. В Москве из-за травм остались защитники Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься в Тарасовке по индивидуальной программе. Защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают курс реабилитации после операций. Что касается полузащитника Квинси Промеса, то он не летит в Татарстан, потому что дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Добавим, что встреча состоится 17 марта на поле стадиона «Казань Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
Сушинский в понедельник станет президентом "Авангарда" Бибрас Натхо: Люблю играть с английскими командами «Штутгарт» взял верх над «Фрайбургом» благодаря дублю Гомеса
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение