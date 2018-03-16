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Бешенство добралось до коров
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Бешенство добралось до коров 

Калуга 24 17 часов назад
Фото: Калуга 24
Карантин по бешенству будет введен в деревне Гавриловка Кировского района. Как сообщили 16 марта в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области, в этом населенном пункте бешенство было обнаружено у коровы. В связи с этим в комитете ветеринарии попросили владельцев животных соблюдать правила содержания собак, кошек, других восприимчивых к заболеванию бешенством животных и своевременно делать им прививки антирабической вакциной. Бешенство у крупного рогатого скота в этом году в Калужской области было обнаружено впервые.
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