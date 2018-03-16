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Жозе Моуринью: Не собираюсь убегать, исчезать или плакать, услышав свист с трибун в свой адрес
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Жозе Моуринью: Не собираюсь убегать, исчезать или плакать, услышав свист с трибун в свой адрес 

Советский спорт 17 часов назад
Фото: Soccer News
Моуринью покинет «МЮ», если клуб не выполнит его требования на трансферном рынке
«МЮ» выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (1:2) «Севильие» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
««Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в 2008 году, да и делал это не часто. За последние 7 лет при четырех тренерах команда один раз не попадала в еврокубки, дважды вылетала на групповой стадии, а лучший достижением был выход в четвертьфинал. А в АПЛ клуб последний раз побеждал в 2013 году. После этого четыре сезона подряд клуб финишировал на 4-м, 5-м, 6-м, 7-м местах.
Я бы мог сейчас работать в другой стране, без проблем выигрывать местный чемпионат, но я здесь и буду здесь. Я не изменю свой менталитет. Есть такое выражение, оно мне очень нравится: «Каждая стена — это дверь». Я не собираюсь убегать, исчезать или плакать, услышав свист с трибун в свой адрес. Я не боюсь своих обязательств», — приводит слова Моуринью Manchester Evening News.
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