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Исполнитель Александр Коган представил песню к ЧМ-2018
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Исполнитель Александр Коган представил песню к ЧМ-2018 

Советский спорт 17 часов назад
Лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и RU.TV Александр Коган представил новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу-2018.
«Мы работали над треком несколько месяцев, постоянно что-то улучшали и я горд синглом, который получился в итоге. Эта песня посвящена болельщикам, которые всегда преданы своей любимой команде и готовы поддерживать и верить в нее до конца, — рассказывает исполнитель песни Александр Коган. — Сборная — главная команда нашей великой страны, которая в этом году удостоилась великой чести провести самый престижный турнир мирового футбола — чемпионат мира. И нашим футболистам очень важно чувствовать, что болельщики поддерживают их и готовы стоять за свою команду плечом к плечу. Уверен, что в родных стенах наша сборная покажет все на что способна!»
Автором текста и музыки стал известный композитор Александр Шевченко, известный по работе с популярными российскими исполнителями. Премьера сингла «Моя страна, моя команда» состоялась в начале марта на «Авторадио».
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