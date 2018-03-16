Исполнитель Александр Коган представил песню к ЧМ-2018

Лауреат премий «Золотой граммофон», «Песня года» и RU.TV Александр Коган представил новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу-2018.

«Мы работали над треком несколько месяцев, постоянно что-то улучшали и я горд синглом, который получился в итоге. Эта песня посвящена болельщикам, которые всегда преданы своей любимой команде и готовы поддерживать и верить в нее до конца, — рассказывает исполнитель песни Александр Коган. — Сборная — главная команда нашей великой страны, которая в этом году удостоилась великой чести провести самый престижный турнир мирового футбола — чемпионат мира. И нашим футболистам очень важно чувствовать, что болельщики поддерживают их и готовы стоять за свою команду плечом к плечу. Уверен, что в родных стенах наша сборная покажет все на что способна!»