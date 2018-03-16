Юные жители Новой Москвы примут участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

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В Кисловодске 22 марта пройдет Всероссийский турнир по спортивному ориентированию. В нем примут участие ребята из двух поселения Троицкого и Новомосковского административных округов.

— На турнир вместе со спортсменами поедут их родители в качестве группы поддержки и люди старшего поколения, которые тоже хотят принять участие в соревнованиях. Москву на конкурсе представят ребята из поселений Десеновское и Воскресенское. На каждом этапе состязания им будет необходимо показать всю свои сноровку и умения на разных дистанциях, — рассказал заведующий отделом спорта во Дворце культуры и спорта «Воскресенское» Вадим Крылов

Отметим, что соревнования завершатся 2 апреля.