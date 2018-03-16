Сосенский центр спорта наградили за победу в конкурсе

Фото: СЦС Представителей Сосенского центра спорта 15 марта наградили за победу в смотре-конкурсе «Московский двор — спортивный двор».

— Торжественная церемония прошла в Департаменте спорта и туризма города Москвы. Наше учреждение наградили за первое место в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация». Представители Департамента вручили директору СЦС Раисе Пустынниковой кубок и диплом, — добавили в Сосенском центре спорта.

Отметим, что итоги смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор» были подведены в конце 2017 года.