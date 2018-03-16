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Сосенский центр спорта наградили за победу в конкурсе
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Сосенский центр спорта наградили за победу в конкурсе 

Префектура ТиНАО города Москвы 17 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: СЦС  Представителей Сосенского центра спорта 15 марта наградили за победу в смотре-конкурсе «Московский двор — спортивный двор».
— Торжественная церемония прошла в Департаменте спорта и туризма города Москвы. Наше учреждение наградили за первое место в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация». Представители Департамента вручили директору СЦС Раисе Пустынниковой кубок и диплом, — добавили в Сосенском центре спорта.
Отметим, что итоги смотра-конкурса «Московский двор — спортивный двор» были подведены в конце 2017 года.
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