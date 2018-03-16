Трагедия Кокорина, «Арсенал» для ЦСКА и откровения Третьяка

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 15 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Россия против Англии! Вы готовы, джентльмены? У футбола интересное чувство юмора. Пока весь мир обсуждает, что сделает Англия в ответ на предполагаемое отравление Россией бывшего шпиона Сергея Скрипаля , и как при этом пострадает чемпионат мира в нашей стране, определились четвертьфинальные пары в Лиге Европы. И точно по заказу — российский ЦСКА попадает на английский «Арсенал». Выпал самый интересный вариант из всех — и с точки зрения футбола, и по антуражу.

МНЕНИЕ. Валерий Газзаев : «Если ЦСКА обыграет „Арсенал“, Тереза Мэй снова увидит русский след» О противостоянии ЦСКА — «Арсенал» в Лиге Европы рассуждает знаменитый тренер Валерий Газзаев, при котором армейцы обидели «канониров» в Лиге чемпионов в 2006 году (1:0 дома, 0:0 в гостях).

НАЧАЛОСЬ… В Россию — в костюмах химзащиты! Англичане — о матче «Арсенала» с ЦСКА Британские средства массовой информации ожидаемо оценили жеребьевку Лиги Европы. «СЭ» изучил первую реакцию английских масс-медиа на жребий ЦСКА — «Арсенал». И местами сложно понять, это у них юмор такой или именно такой они видят картину.

Александру КРУЖКОВУ. "РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Владислав Третьяк : «Когда победили немцев, расцеловал первую попавшуюся кореянку» Героем традиционной рубрики «Разговор по пятницам» стал один из лучших вратарей XX века, глава Федерации хоккея России, Владислав Третьяк. Под его руководством в прошлом месяце Россия впервые в своей новейшей истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. Об Играх, Тарасове, Знарке и многом другом Третьяк откровенно рассказал обозревателям «СЭ» Юрию ГОЛЫШАКУ

САНКЦИИ. На Андрея Коваленко будет заведено уголовное дело за нападение на арбитра Как стало известно «СЭ», на председателя Профсоюза игроков КХЛ, олимпийского чемпиона Альбервилля Андрея Коваленко 19 марта будет заведено уголовное дело за нападение на арбитра Владислава Киселева по статье 115 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Инцидент произошел 9 марта в подмосковном Одинцове в матче любительских команд " Газпром экспорт" (за который выступал Коваленко) и «Тигры».

ЭКСКЛЮЗИВ. Арбитр Киселев: «Простить Коваленко? Тогда игроки и тренеры поймут, что можно унижать судью» Арбитр матча любительских команд «Газпром экспорт» — «Тигры» Владислав Киселев, получивший сотрясение мозга после удара олимпийского чемпиона и руководителя Профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко, рассказал о последствиях травмы.

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