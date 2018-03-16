Безенчукский боксёр взял золото на международных соревнованиях в Венгрии

Воспитанник безенчукской спортивной школы олимпийского резерва «Ринг» Тимур Авдоян успешно выступил на международных соревнованиях по боксу памяти Герджели Борнемиса, которые проходили в Венгрии.

В состязаниях принимали участие более 300 молодых спортсменов из 25 стран мира. Представители российской сборной в общей сложности завоевали 6 наград высшей пробы. Одну из них в весовой категории свыше 80 килограммов выиграл Тимур Авдоян.