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Безенчукский боксёр взял золото на международных соревнованиях в Венгрии
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Безенчукский боксёр взял золото на международных соревнованиях в Венгрии 

ТРК Губерния 17 часов назад
Воспитанник безенчукской спортивной школы олимпийского резерва «Ринг» Тимур Авдоян успешно выступил на международных соревнованиях по боксу памяти Герджели Борнемиса, которые проходили в Венгрии.
В состязаниях принимали участие более 300 молодых спортсменов из 25 стран мира. Представители российской сборной в общей сложности завоевали 6 наград высшей пробы. Одну из них в весовой категории свыше 80 килограммов выиграл Тимур Авдоян.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области, впереди у губернского боксёра подготовка к первенству Европы.
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