Билеты на матч ЦСКА — «Арсенал» можно купить от 1000 рублей

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на второй матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Встреча между российским и английским клубом состоится 12 апреля в Москве.

Минимальная цена билетов — 1000 рублей, максимальная — 30 000 рублей.

С 21-го по 25 марта билеты будут продаваться в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн только для владельцев абонементов на матчи чемпионата России сезона-2017/18. Они смогут выкупить свое место и дополнительно на один абонемент можно приобрести до двух билетов на трибуны C и K.

Владельцы абонементов на трибуны А и S смогут выкупить свое место, а дополнительные билеты приобрести только на центральные трибуны. 26 марта в 11:00 стартует свободная продажа билетов для всех желающих на центральные трибуны в кассах «ВЭБ Арены», онлайн и в магазине.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и «Арсенало» состоится 5 марта в Лондоне.