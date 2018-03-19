Ещё
Билеты на матч ЦСКА — «Арсенал» можно купить от 1000 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билеты на матч ЦСКА — «Арсенал» можно купить от 1000 рублей 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал информацию о продаже билетов на второй матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом». Встреча между российским и английским клубом состоится 12 апреля в Москве.
Минимальная цена билетов — 1000 рублей, максимальная — 30 000 рублей.
С 21-го по 25 марта билеты будут продаваться в кассах «ВЭБ Арены» и онлайн только для владельцев абонементов на матчи чемпионата России сезона-2017/18. Они смогут выкупить свое место и дополнительно на один абонемент можно приобрести до двух билетов на трибуны C и K.
Владельцы абонементов на трибуны А и S смогут выкупить свое место, а дополнительные билеты приобрести только на центральные трибуны. 26 марта в 11:00 стартует свободная продажа билетов для всех желающих на центральные трибуны в кассах «ВЭБ Арены», онлайн и в магазине.
Напомним, что первый матч между ЦСКА и «Арсенало» состоится 5 марта в Лондоне.
Спорт-Экспресс: последние новости
Тренировка сборной России: прямой эфир! Скудра покинет "Торпедо", Голубовский станет генменеджером клуба На "Казань-Арене" не будут менять газон до ЧМ-2018
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение