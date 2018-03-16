Ещё
Мутко: хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко: хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом» 

Газета.Ru 14 часов назад
Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал выход московского ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы, а также выразил удовлетворение тем фактом, полузащитникам армейцев Алану Дзагоеву и Александру Головину удастся сыграть против лондонского «Арсенала» и проявить себя.
"ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом». Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной", — цитирует Мутко ТАСС.
В матче «Лион» — ЦСКА армейцы одержали победу со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что Головин победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Газета.Ru: последние новости
Биатлонистки Миленина и Румянцева готовы выступить в лыжной эстафете без мужчин Тренерам разрешили использовать мобильную связь в тактических целях на ЧМ-2018 Брат футболиста "Локомотива" задержан по подозрению в мошенничестве
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение