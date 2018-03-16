Мутко: хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом»

"ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом». Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной", — цитирует Мутко ТАСС

В матче «Лион» — ЦСКА армейцы одержали победу со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Головин победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.