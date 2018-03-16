Мутко: хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом» 

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал выход московского ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы, а также выразил удовлетворение тем фактом, полузащитникам армейцев Алану Дзагоеву и Александру Головину удастся сыграть против лондонского «Арсенала» и проявить себя.
"ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с «Арсеналом». Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной", — цитирует Мутко ТАСС.
В матче «Лион» — ЦСКА армейцы одержали победу со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с лондонским «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что Головин победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.