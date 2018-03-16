Юные футболисты школы «Сокол» сыграют с командой московского «Спартака»

Товарищеский матч по футболу проведут в школе олимпийского резерва №27 «Сокол». Команда юных спортсменов встретится с игроками дублирующего состава московского «Спартака» 21 марта.

— Такое событие у нас впервые. Соревнования пройдут на нашей площадке, на обновленном стадионе «Арена-Сокол». В состав команды войдут ребята 1999-2000годов рождения и несколько игроков 2001 года рождения. В команде «Спартака», несмотря на то что это дублирующий состав, играют опытные футболисты, для наших воспитанников это хороший опыт, — оповестил администратор образовательного учреждения Андрей Чеботарев

Он добавил, что для «Сокола» матч станет тренировкой перед выступлением в летнем юношеском чемпионате среди команд четвертого дивизиона по футболу.

К встрече с опытными спортсменами ребят подготовит тренер Андрей Медянский. Состязания начнутся в 11:00.