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Юные футболисты школы «Сокол» сыграют с командой московского «Спартака»
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Юные футболисты школы «Сокол» сыграют с командой московского «Спартака» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 17 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Товарищеский матч по футболу проведут в школе олимпийского резерва №27 «Сокол». Команда юных спортсменов встретится с игроками дублирующего состава московского «Спартака» 21 марта.
— Такое событие у нас впервые. Соревнования пройдут на нашей площадке, на обновленном стадионе «Арена-Сокол». В состав команды войдут ребята 1999-2000годов рождения и несколько игроков 2001 года рождения. В команде «Спартака», несмотря на то что это дублирующий состав, играют опытные футболисты, для наших воспитанников это хороший опыт, — оповестил администратор образовательного учреждения Андрей Чеботарев.
Он добавил, что для «Сокола» матч станет тренировкой перед выступлением в летнем юношеском чемпионате среди команд четвертого дивизиона по футболу.
К встрече с опытными спортсменами ребят подготовит тренер Андрей Медянский. Состязания начнутся в 11:00.
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