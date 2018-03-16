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Константин Билан назначен генеральным директором хоккейного клуба «Ижсталь»
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Константин Билан назначен генеральным директором хоккейного клуба «Ижсталь» 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 16 марта. /ТАСС/. Генеральным директором хоккейного клуба «Ижсталь», который выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), назначен Константин Билан. Об этом ТАСС сообщила креативный директор клуба Татьяна Равилова.
"Константин Владимирович Билан назначен генеральным директором хоккейного клуба, сегодня он был официально представлен на встрече с болельщиками, на встрече также присутствовал глава Удмуртии Александр Бречалов", — сказала она.
Новый генеральный директор, выступая перед болельщиками, поблагодарил главу республики, президента хоккейного клуба за предоставленную возможность поработать в «Ижстали». «Клуб имеет очень богатую хоккейную историю, надеюсь оправдать ваше доверие и приложить все свои знания, умения и навыки для того, чтобы „Ижсталь“ показывала высокие спортивные результаты», — сказал он.
Пресс-секретарь клуба Сергей Березин уточнил для ТАСС, что к исполнению своих обязанностей Билан приступает с 17 марта. С 2008 по 2014 год Билан работал спортивным директором ХК «Авангард» из Омской области, который выступает в Континентальной хоккейной лиге.
В сезоне-2017/18 «Ижсталь» заняла 21-е место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, не сумев пробиться в плей-офф. В чемпионате «Ижсталь» провела 52 матча, в которых набрала 64 очка.
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