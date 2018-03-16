Ганчаренко: «В противостоянии с „Арсеналом“ ЦСКА постарается предстать во всей красе»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко оценил результаты жеребьёвки четвертьфиналов Лиги Европы, где его команде достался в соперники лондонский «Арсенал». Матчи пройдут 5 и 12 апреля.

— Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед" , теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждём полные трибуны.

На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» — тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.