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Ганчаренко: «В противостоянии с „Арсеналом“ ЦСКА постарается предстать во всей красе»
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Ганчаренко: «В противостоянии с „Арсеналом“ ЦСКА постарается предстать во всей красе» 

Евро-футбол.Ру 17 часов назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко оценил результаты жеребьёвки четвертьфиналов Лиги Европы, где его команде достался в соперники лондонский «Арсенал». Матчи пройдут 5 и 12 апреля.
— Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с «Арсеналом». Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждём полные трибуны.
На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» — тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть.
Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе, — цитирует Ганчаренко официальный сайт московского клуба.
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