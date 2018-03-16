Стало известно, что чаще всего ищут россияне в интернете о кошках и собаках 

Жители России в интернете чаще ищут информацию о здоровье кошек и собак, чем веселые видео с ними, говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс». Каждый месяц пользователи «Яндекса» задают около 14 миллионов запросов про кошек и более 11 миллионов — про собак. Аналитики «Яндекса» изучили, что пользователи поиска спрашивают про этих животных и как изменился интерес к ним с 2010 года. «Больше всего люди интересуются питанием и здоровьем своих питомцев — на эту тему приходится почти четверть всех запросов. Примерно так же часто запросы связаны не с самими животными, а с мультфильмами, книгами и другими произведениями, в названиях которых они фигурируют», — говорится в сообщении. Смешные ролики и картинки ищут намного реже, а когда ищут, скорее хотят посмотреть на кошек, чем на собак. Топы тем запросов про кошек и собак немного отличаются — и порядком, и составом. Например, запросы про услуги, вроде стрижки, вообще не попали в кошачий топ. «С 2010 года доля запросов про кошек от всех запросов к «Яндексу» выросла почти в полтора раза, а про собак — только на 16%. В результате за восемь лет кошки увеличили отрыв почти в три раза. Резкие взлеты числа запросов связаны с выходом мультфильмов, появлением игр и тому подобными событиями. Яркий пример — популярная игра «Найди кота»: осенью 2013 года люди очень много искали подсказки по её прохождению, и доля «кошачьих» запросов ненадолго выросла в два с лишним раза», — уточняется в сообщении. Другие заметные всплески связаны с выходом мультфильма «Кот в сапогах» и сериала «Черная кошка». Самый резкий взлет собак в поиске произошел в декабре 2017-го, когда люди интересовались, в чем и как лучше встретить год Собаки. «Если в 2010 году запросов со словом «кошка» было почти в два раза больше, чем со словом «кот», то сейчас коты встречаются в поисковых запросах на 20% чаще, чем кошки», — добавляется в сообщении. Котиков ищут меньше, чем котов, кошек и котят, зато интерес к ним растет быстрее — с 2010 года доля запросов со словом «котик» увеличилась в четыре с половиной раза. Люди часто спрашивают про мультсериалы «Котик Бубу» и «Котики, вперед!», песню Александра Рыбака и телепередачу «Главный котик страны». Примерно раз в два года случается эпидемия интереса к загадке про число ног в комнате, полной котиков, жирафов, бегемотиков и других зверей. А в конце прошлого года появилась еще одна популярная разновидность запросов — про криптокотиков.