ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Денисову

Как сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на «ФАН», 31-летний узбекский защитник может стать игроком ЦСКА. Контракт Денисова с «Локомотивом» истекает в июне 2018 года. Таким образом, футболист может перейти в стан армейцев в качестве свободного агента.

Кроме того, Денисовым интересуется «Краснодар».

В текущем сезоне Денисов провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах. По данным transfermarkt, текущая стоимость защитника составляет 4 млн евро. Денисов выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.