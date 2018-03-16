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ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Денисову
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ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Локомотива» Денисову 

Советский спорт 16 часов назад
Как сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на «ФАН», 31-летний узбекский защитник может стать игроком ЦСКА. Контракт Денисова с «Локомотивом» истекает в июне 2018 года. Таким образом, футболист может перейти в стан армейцев в качестве свободного агента.
Кроме того, Денисовым интересуется «Краснодар».
В текущем сезоне Денисов провел за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах. По данным transfermarkt, текущая стоимость защитника составляет 4 млн евро. Денисов выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
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