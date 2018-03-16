Кошки VS собаки. Исследователи выяснили, кого больше любят воронежцы 

«Яндекс» проанализировал самые популярные запросы горожан. Воронеж занял первое место среди городов-миллионников по доле поисковых запросов про кошек и собак в январе-феврале 2018 года. Об этом аналитики «Яндекса» сообщили в пятницу, 16 марта. Почти 400 тыс. запросов воронежцы задали про кошек, ещё 270 тыс. запросов — про собак. Как отметили исследователи, кошки оказались популярнее во всех городах, но Воронеж признали самым «кошачьим» городом страны. Горожане чаще всего отдают предпочтение именно этим животным. По данным аналитиков, воронежские пользователи в первые два месяца 2018 года интересовались здоровьем и питанием своих питомцев, мультфильмами и книгами про собак и кошек, их породами, а также смешными роликами и картинками. Всего ежемесячно пользователи «Яндекса» задают около 14 млн запросов про кошек, на долю собак приходится 11 млн Аналитики отметили, что с 2010 года количество поисковых запросов про кошек выросло почти в 1,5 раза, а про собак — только на 16%. По мнению экспертов, это связано с выходом мультфильмов и появлением игр. Яркие примеры — популярная игра «Найди кота», выход мультфильма «Кот в сапогах» и сериала «Чёрная кошка». В конце 2017 года появилась ещё одна популярная разновидность запросов — про криптокотиков.