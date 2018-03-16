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Тренер ФК «Зенит» Баттара удивлен высокому уровню вратарей команды
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Тренер ФК «Зенит» Баттара удивлен высокому уровню вратарей команды 

ТАСС 16 часов назад
ТАСС, 16 марта. Тренер голкиперов санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Массимо Баттара удивлен высокому уровню вратарей команды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».
"Четыре вратаря, которые у нас есть в первой команде, действительно хороши, даже в «Манчестер Сити» такого не было. Сейчас у нас есть четыре отличных голкипера, так что конкуренция за место основного большая. Мы даем возможность показать себя всем", — сказал Баттара.
В заявке санкт-петербургского клуба в текущем сезоне находятся Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин и Михаил Кержаков.
Баттара вошел в тренерский штаб «Зенита» летом 2017 года. До этого он работал с голкиперами итальянских клубов «Наполи», «Интер», «Фиорентина», «Беневенто», английских «Манчестер Сити», Астон Вилла", а также немецкого «Шальке».
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