Тренер ФК «Зенит» Баттара удивлен высокому уровню вратарей команды

"Четыре вратаря, которые у нас есть в первой команде, действительно хороши, даже в «Манчестер Сити» такого не было. Сейчас у нас есть четыре отличных голкипера, так что конкуренция за место основного большая. Мы даем возможность показать себя всем", — сказал Баттара.