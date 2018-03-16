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Известны составы ЦСКА и «Йокерита» на первую игру противостояния
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Известны составы ЦСКА и «Йокерита» на первую игру противостояния 

Чемпионат.com 16 часов назад
ЦСКА и «Йокерит» опубликовали составы на первый матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции. Встреча начнётся в 19:30 мск в Москве. В составе гостей дебютирует в нынешнем розыгрыше плей-офф Антти Пильстрём.
ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Григоренко; Нестеров — Марченко, Шумаков — Шалунов — Капризов; Науменков — Пашнин, Телегин — Андронов — Петров; Блажиевский, Жарков — Скотт — Плэтт, Попугаев.
«Йокерит» Запольски (Рямё); Андерсен — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес; Кивистё — Гилрой, Толванен — О’Нилл — Н. Йенсен; Виртанен — Лауридсен, Йормакка — Норман — Палола; Риссанен, Пильстрём— Ниеми — Анттила.
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