Известны составы ЦСКА и «Йокерита» на первую игру противостояния

ЦСКА и «Йокерит» опубликовали составы на первый матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции. Встреча начнётся в 19:30 мск в Москве. В составе гостей дебютирует в нынешнем розыгрыше плей-офф Антти Пильстрём.

ЦСКА: Сорокин (Юханссон); Киселевич — Робинсон, Ничушкин — Попов — Григоренко; Нестеров — Марченко, Шумаков — Шалунов — Капризов; Науменков — Пашнин, Телегин — Андронов — Петров; Блажиевский, Жарков — Скотт — Плэтт, Попугаев.

«Йокерит» Запольски (Рямё); Андерсен — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Мозес; Кивистё — Гилрой, Толванен — О’Нилл — Н. Йенсен; Виртанен — Лауридсен, Йормакка — Норман — Палола; Риссанен, Пильстрём— Ниеми — Анттила.