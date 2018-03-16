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Разработчики Quake Champions вознаградят мастерские убийства
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Разработчики Quake Champions вознаградят мастерские убийства 

GameGuru 16 часов назад
Фото: GameGuru
Разработчики Quake Champions проводят конкурс среди аудитории своего хардкорного шутера, верного заветам старой школы. Пользователей просят снять видео о том, как они круто нагибают всех в режиме INSTAGIB. В этом типе матчей сложный боевик становится беспощадным: все вооружены «Рельсовыми Пушками», то есть каждый меткий выстрел летален. Ролик, который показывает эффектные и\или массовые убийства, нужно отправить до 6 часов утра (по МСК) 30 марта. Id Software отсмотрит работы и 3 апреля назовет пять победителей. Лучшим нагибаторам вручат по 5 лутбоксов (каждому), что содержат виртуальные украшения для Quake Champions.
Авторы Quake Champions указывают, что принимают ролики длительностью в 1-3 минуты, где есть только видео и звуки из игры. То есть конкурсанты красуются своими фрагами, а не навыками монтажа: сторонняя музыка и прочие материалы недопустимы! Необходима именно качественная запись: настолько, чтобы был виден интерфейс, сводка об убийствах (Kill feed) или таблица с результатами. Есть и другие, более тонкие моменты, которые стоит знать, потому у каждого претендента всего одна попытка. От одного человека засчитывается одно видео, что загружено на личный YouTube-канал и продублировано ссылкой в теме «Instagib Frag Videos are for Everyone!» на официальном форуме Bethesda.
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