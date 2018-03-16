Михаил Кержаков: На весенних полях все предсезонные заготовки идут коту под хвост

«Ранней весной сложно не только вратарям, но и всем футболистам. Самое главное — правильно подобрать шипы. А в остальном универсального секрета нет, поскольку поля не очень хорошего качества, но все разные. На каких только не приходилось играть. На искусственном газоне в это время года играть, конечно же, лучше. Мы в ходе двух сборов отрабатывали выход из обороны через пас. Приехали в Калининград и еще на предматчевой тренировке поняли, что на местном поле это делать практически невозможно. Получается, что заготовки, которые наигрывались полтора месяца, — коту под хвост. Пришлось все упрощать.