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Ахмед Муса: «С самого начала ЦСКА верил, что может победить „Лион“
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Ахмед Муса: «С самого начала ЦСКА верил, что может победить „Лион“ 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подчеркнул, что его команда неплохо действовала в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (3:2). Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет забитый мяч.
— Я счастлив, что мы одержали победу, а я открыл счет своим голам после возвращения, — цитирует клубная пресс-служба Мусу. — Думаю, что это придаст мне уверенности. — У вас было предчувствие, что сможете забить?
— Самое главное — победа команды. Я рад, что наконец-то забил, но важнее, что мы с ребятами проделали отличную работу и прошли дальше.
— Что скажете о сопернике? «Лион» был достаточно хорош для того, чтобы пройти в четвертьфинал?
— Думаю, обе команды были достаточно хороши, чтобы выйти в четвертьфинал. Но дальше вышли мы, и теперь о «Лионе» можно забыть, они вылетели, а мы идем дальше.
— Расскажите о своем голе.
— Я увидел летящий мяч, подставил левую ногу. Был удивлен, что дотянулся, но забил.
— После гола вы прибежали к скамейке, и все вас поздравили.
— Это был очень радостный момент. Мы забили второй гол. Мы с самого начала верили, что можем победить, и второй гол придал уверенности.
— Что было самым важным на последних минутах?
— Мы играли хорошо и неплохо действовали в обороне. Должен поблагодарить вратаря и защитников, они хорошо поработали.
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