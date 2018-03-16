Ахмед Муса: «С самого начала ЦСКА верил, что может победить „Лион“

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подчеркнул, что его команда неплохо действовала в обороне в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (3:2). Отметим, что форвард в минувшей встрече записал на свой счет забитый мяч.

— Я счастлив, что мы одержали победу, а я открыл счет своим голам после возвращения, — цитирует клубная пресс-служба Мусу. — Думаю, что это придаст мне уверенности. — У вас было предчувствие, что сможете забить?

— Самое главное — победа команды. Я рад, что наконец-то забил, но важнее, что мы с ребятами проделали отличную работу и прошли дальше.

— Что скажете о сопернике? «Лион» был достаточно хорош для того, чтобы пройти в четвертьфинал?

— Думаю, обе команды были достаточно хороши, чтобы выйти в четвертьфинал. Но дальше вышли мы, и теперь о «Лионе» можно забыть, они вылетели, а мы идем дальше.

— Расскажите о своем голе.

— Я увидел летящий мяч, подставил левую ногу. Был удивлен, что дотянулся, но забил.

— После гола вы прибежали к скамейке, и все вас поздравили.

— Это был очень радостный момент. Мы забили второй гол. Мы с самого начала верили, что можем победить, и второй гол придал уверенности.

— Что было самым важным на последних минутах?

— Мы играли хорошо и неплохо действовали в обороне. Должен поблагодарить вратаря и защитников, они хорошо поработали.