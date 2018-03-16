Студент подмосковной академии стал победителем общероссийского кубка «Управляй!»

Студент подмосковной академии социального управления Александр Соловьев стал победителем общероссийского кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!», организаторы которого — РАНХиГС при поддержке Global Management Challenge, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Кубок по менеджменту «Управляй!» — это возможность для всех студентов России продемонстрировать свои управленческие компетенции в формате бизнес-игры с использованием компьютерной модели условий реального рынка. Лучшие эксперты— работодатели оценивали эффективность принимаемых решений и личностных качеств конкурсантов. Кубок проходил с 15 января по 12 марта 2018 года.

«На пути к победе Александр прошел два этапа. Первым, заочным этапом было управление виртуальным предприятием вместе с командой одногруппников, команда подмосковного вуза прошла в полуфинал кубка с большим преимуществом. На следующем, очном этапе команды формировались случайным подбором, и Александр отлично проявил себя в сложной управленческой ситуации», — говорится в сообщении.

Десять лучших студентов получили главные награды кубка, подмосковный студент — в их числе. Награждение победителей прошло на форуме «Россия — страна возможностей», где в своих выступлениях руководство страны и ведущие эксперты подчеркнули ключевую роль молодежи в будущем.

Александр получил грант в размере 500 тысяч рублей на обучение в магистратуре. Теперь он готовится к финалу национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который пройдет в конце марта.