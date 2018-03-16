Ещё
Студент подмосковной академии стал победителем общероссийского кубка «Управляй!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студент подмосковной академии стал победителем общероссийского кубка «Управляй!» 

РИАМО 15 часов назад
Фото: РИАМО
Студент подмосковной академии социального управления Александр Соловьев стал победителем общероссийского кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!», организаторы которого — РАНХиГС при поддержке Global Management Challenge, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Кубок по менеджменту «Управляй!» — это возможность для всех студентов России продемонстрировать свои управленческие компетенции в формате бизнес-игры с использованием компьютерной модели условий реального рынка. Лучшие эксперты— работодатели оценивали эффективность принимаемых решений и личностных качеств конкурсантов. Кубок проходил с 15 января по 12 марта 2018 года.
«На пути к победе Александр прошел два этапа. Первым, заочным этапом было управление виртуальным предприятием вместе с командой одногруппников, команда подмосковного вуза прошла в полуфинал кубка с большим преимуществом. На следующем, очном этапе команды формировались случайным подбором, и Александр отлично проявил себя в сложной управленческой ситуации», — говорится в сообщении.
Десять лучших студентов получили главные награды кубка, подмосковный студент — в их числе. Награждение победителей прошло на форуме «Россия — страна возможностей», где в своих выступлениях руководство страны и ведущие эксперты подчеркнули ключевую роль молодежи в будущем.
Александр получил грант в размере 500 тысяч рублей на обучение в магистратуре. Теперь он готовится к финалу национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, который пройдет в конце марта.
РИАМО: последние новости
Стало известно, что чаще всего ищут россияне в интернете о кошках и собаках Более 60% билетов уже продали на футбольный матч Россия‑Бразилия Вышел финальный трейлер блокбастера «Мстители: Война бесконечности»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение