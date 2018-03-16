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В Строгине выберут «Мистера икс»
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В Строгине выберут «Мистера икс» 

Префектура СЗАО города Москвы 15 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В преддверии Всемирного дня театра в клубе «Современник» Строгина пройдет ежегодный конкурс «Мистер икс». Молодые люди в возрасте от 12 до 16 лет поборются за звание самого талантливого и галантного юноши района.
— Если вы не представляете своей жизни без сцены, мечтаете стать актером и имеете много талантов, то этот конкурс создан специально для вас. 25 марта на главной сцене нашего клуба вы сможете показать всему району свои способности. Участвуйте и выигрывайте главный приз конкурса — планшет! — сообщили в администрации клуба.
Конкурс пройдет по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Начало в 16.00. Вход свободный.
Зарегистрироваться для участия и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (495) 758-42-80 или по электронной почте: Klub.sovremennik@yandex.ru.
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