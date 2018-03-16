Хулен Лопетеги назвал состав сборной Испании на товарищеские матчи 

Сборная Испания назвала заявку на предстоящие товарищеские матчи против команд Германии (23 марта) и Аргентины (27 марта), сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.
Вратари: Кепа Арисабалага («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Хосе Рейна («Наполи»).
Защитники: Хорди Альба, Жерар Пике (оба — «Барселона»), Маркос Алонсо, Сезар Аспиликуета (оба — «Челси»), Начо, Дани Карвахаль, Серхио Рамос (все — «Реал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Иско, Марко Асенсио, Лукас Васкес (все — «Реал»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Андрес Иньеста («Барселона»), Сауль Ньигес, Коке (оба — «Атлетико»), Дани Парехо («Валенсия»), Родри («Вильярреал»).
Нападающие: Яго Аспас («Сельта»), Родриго Морено («Валенсия»), Диего Коста («Атлетико»).
Отметим отсутствие в списке игроков «Челси» Педро и Альваро Мораты, защитника «Арсенала» Эктора Бельерина, а также универсала из «Барселоны» — Серхи Роберто.