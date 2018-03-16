Марк-Андре Флери: Я обязан быть надежнее и давать своей команде шанс

— Когда тебе столько забивают, удовольствие ниже среднего. Сегодня у меня была немного приторможенная реакция, но оправданий этому быть не может. Болен ты или устал — это твоя работа. Я обязан находить способ играть на высоком уровне каждый вечер. Такое случалось раньше и случится в будущем. Я обязан быть надежнее, делать сэйвы и давать своей команде шанс, — передает слова Флери официальный сайт НХЛ со ссылкой на Las Vegas Review-Journal.

Напомним, что голкипер «Вегаса», отразивший 7 из 11 бросоков, был заменен на 23-й минуте встречи при счете 0:4 в пользу «Девилз».