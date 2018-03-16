Денис Попов: «Замена Кокорину — Панченко»

— Понятно, что наконечником сборной на чемпионате мира будет Смолов, а вот под роль второго нападающего вместо Кокорина вполне подойдёт Панченко — если наберёт форму, и его не будет беспокоить нога. Тем более, что они похожи друг на друга по манере игры: оба выполняют большой объём работы с мячом, способны и забить, и отдать, и обострить.

Во всяком случае, Панченко, на мой взгляд, сильнее Заболотного.