Ещё
Денис Попов: «Замена Кокорину — Панченко»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Денис Попов: «Замена Кокорину — Панченко» 

Евро-футбол.Ру 16 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов считает, что потерю травмированного форварда Александра Кокорина для национальной команды способен возместить Кирилл Панченко. Об этом Попов сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту портала "Евро-Футбол.ру" Кириллу Иванцову.
— Понятно, что наконечником сборной на чемпионате мира будет Смолов, а вот под роль второго нападающего вместо Кокорина вполне подойдёт Панченко — если наберёт форму, и его не будет беспокоить нога. Тем более, что они похожи друг на друга по манере игры: оба выполняют большой объём работы с мячом, способны и забить, и отдать, и обострить.
Во всяком случае, Панченко, на мой взгляд, сильнее Заболотного.
Что же касается конкретно Заболотного, то он из игры "Зенита" реально выпадает. Я удивляюсь, что при своих габаритах он проигрывает практически всю верховую борьбу. Заболотный должен цепляться за мячи, забивать, зарабатывать пенальти, штрафные, угловые, однако пока у него с этим крайне туго. Наверное, ему трудно психологически, ведь ещё прошлой весной он выступал в ФНЛ с «Тосно», а теперь он в самом «Зените». Да и вообще, целесообразность перехода Заболотного в питерский клуб вызывает вопросы.
Евро-футбол.Ру: последние новости
СПАЛ - Ювентус: прогноз на очередную победу чемпиона Неценко: "Потеря Коутиньо не сказалась на атакующей игре "Ливерпуля" Прогноз на матч Арсенал Тула - Ростов: туляки потеряют первые очки весной с командой Карпина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение