Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов считает, что потерю травмированного форварда Александра Кокорина для национальной команды способен возместить Кирилл Панченко. Об этом Попов сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту портала "Евро-Футбол.ру" Кириллу Иванцову.
— Понятно, что наконечником сборной на чемпионате мира будет Смолов, а вот под роль второго нападающего вместо Кокорина вполне подойдёт Панченко — если наберёт форму, и его не будет беспокоить нога. Тем более, что они похожи друг на друга по манере игры: оба выполняют большой объём работы с мячом, способны и забить, и отдать, и обострить.
Во всяком случае, Панченко, на мой взгляд, сильнее Заболотного.
Что же касается конкретно Заболотного, то он из игры "Зенита" реально выпадает. Я удивляюсь, что при своих габаритах он проигрывает практически всю верховую борьбу. Заболотный должен цепляться за мячи, забивать, зарабатывать пенальти, штрафные, угловые, однако пока у него с этим крайне туго. Наверное, ему трудно психологически, ведь ещё прошлой весной он выступал в ФНЛ с «Тосно», а теперь он в самом «Зените». Да и вообще, целесообразность перехода Заболотного в питерский клуб вызывает вопросы.